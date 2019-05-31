Латвия не может привлечь инвестиции из-за структурных проблем

Рига, , 16:17 — REGNUM Совет иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) назвал причины, которые мешают государству привлечь больше иностранных инвестиций, сообщает новостной портал bb.lv со ссылкой на рекомендации СИИЛ.

Высокая озабоченность иностранных инвесторов обусловлена нынешним финансовым климатом в стране, считают в Совете. Такие проблемы, как борьба с преступлениями в финансовых и экономических сферах, теневая экономика, коррупция, процедуры по борьбе против отмывания денежных средств, могут существенно повлиять на приток новых инвестиции в сторону торможений их прироста.

В своих рекомендациях, СИИЛ отмечает, что процесс ликвидации банка «ABLV Bank» необходимо провести прозрачно, в соответствии с международным стандартами и под контролем государства. Также, подчеркивает СИИЛ, требуется тщательный анализ выдвинутых обвинений против Латвии по вопросу «отмывания» преступно нажитых средств, чтобы страна не оказалась в «сером» списке. Также в Совете считают, что латвийское правительство должно более тесно сотрудничать с Центробанком ЕС и другими организациями в борьбе с отмыванием денег.

В интервью агентству LETA председатель СИИЛ Юлия Сунбрерг также заявила, что на данный момент в Латвии наблюдается ситуации, когда нехватка рабочей силы начинает мешать привлечению инвестиций в экономику. Сунбрерг считает, что латвийское правительство должно предпринимать конкретные действия по привлечению легальной рабочей силы. По ее мнению, проблему нехватку работников невозможно более решить при помощи программ реэмиграции или стимулирования рождаемости.

«Мы должны ввозить рабочую силу, и это нужно делать организованно. Недавно было опубликовано исследование, согласно которому в Латвии уже 10−15 тысяч нелегальных работников. Мы так продолжать не можем. Если эти цифры продолжат расти, такую ситуацию будет трудно контролировать», — заявила Сунбрерг, отметив, что сегодня ни одна иностранная компания из состава СИИЛ не собирается покинуть рынок Латвии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег. В связи с этим Латвия была признана государством высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT.

Напомним также, что новое латвийское правительство Кариньша взяло четкий курс «на борьбу с отмыванием денег» согласно требованиям Комитета экспертов Совета Европы. По мнению Кариньша, на данный момент обозначенные вопросы Moneyval — одна из основных латвийских проблем, в которой «нет ясности».

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