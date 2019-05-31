Спикер Госдумы посетит Сербию с рабочим визитом

Москва, , 16:05 — REGNUM Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным 3 июня посетит с рабочим визитом Республику Сербию, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин выступит перед депутатами сербского парламента и откроет IV заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной Сербии.

В ходе визита запланированы встречи Володина с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 октября 2018 года Гойкович выступила на пленарном заседании Государственной думы.