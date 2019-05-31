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Борисов считает заслугой Болгарии переговоры о членстве Македонии в ЕС

Политика

Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры со Скопье и Тираной

София, 31 мая 2019, 15:19 — REGNUM  Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поздравил своих коллег в Македонии и Албании с достигнутым прогрессом на пути к членству этих стран в Европейском союзе. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.

«Поздравляю премьеров Зорана Заева и Эди Раму», — написал Бойко Борисов.

При этом он дал понять, что считает прогресс Македонии и Албании заслугой болгарского председательства в Европейском союзе в первой половине 2018 года.

«Болгарское председательство в Совете ЕС останется в истории с тем, что поставило тему Западных Балкан на повестку дня», — отметил он.

Напомним, ранее на неделе Европейская комиссия в своем новом ежегодном докладе рекомендовала начать переговоры о присоединении двух балканских республик к Европейскому союзу.

Теперь, как ожидается, Совет ЕС на основании этой рекомендации в июне официально объявит о начале переговорного процесса с Македонией и Албанией.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕК рекомендовала начать переговоры о принятии Албании и Македонии в ЕС

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