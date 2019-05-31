Высокопоставленный иранский политик: женщин следует убрать с телевидения

Тегеран, , 14:55 — REGNUM Представитель Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи в провинции Хорасан-Резави аятолла Ахмад Аламолхода заявил, что государственным телеканалам следует заменить ведущих-женщин на мужчин, сообщает 31 мая IRNA.

«В некоторых государственных вещательных программах можно использовать в качестве ведущих — мужчин, в женщинах нет необходимости», — отметил проповедник.

Напомним, аятолла Ахмад Аламолхода известен своей крайне консервативной позиции. Наиболее красноречиво о его взглядах говорит фраза, произнесенная им публично:

«Враги нашего лидера Али Хаменеи принадлежат к партии сатаны. Наша война в миру — это война против врагов нашего Верховного лидера», — заявил шиитский лидер.

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