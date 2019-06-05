Станет ли Ормуздский пролив американской удавкой для ЕС?

Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Давление США на Иран приобретает всё больше черт провокации, нацеленной на получение резкого ответа. Почему США может быть стратегически выгодно делать ставку на иранские контрмеры, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Тегеран вышел из «иранской ядерной сделки», так как попытки сохранить ее ни к чему не привели. По заявлениям представителей Ирана, условия кардинально изменились, и теперь соблюдать свои обязательства Иран не намерен. Тем не менее конкретных шагов по нарушению условий этой сделки Иран еще не предпринимает, что, вероятно, связано с ожиданием встречных шагов со стороны ЕС, ведь и для государств ЕС атака Вашингтона на иранскую сделку была весьма болезненной.

Теперь же США могут значительно обострить положение, если своими действиями им удастся вынудить Иран к исполнению угрозы перекрыть Ормузский пролив. Через этот пролив идёт львиная доля потока нефти, поставляемой танкерами в ЕС, который всё сильнее зависит от внешних поставок углеводородных энергоносителей. «Подножка» со стороны США, которая может выразиться в создании острой ситуации вокруг Ирана, может поставить ЕС на колени и заставить его импортировать американский СПГ, чтобы закрыть мгновенно образовавшуюся пробоину в собственной потребности в энергоносителях.

Российские же линии поставок с учетом неготовности «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» к выходу на полную мощность не смогут решить эту проблему — во всяком случае, до конца текущего года. Так станет ли 2019 год годом крупномасштабной американской провокации вокруг Ормузского пролива?

Читайте статью Руслана Хубиева «Для чего США на самом деле провоцируют Иран».