Эксперт не исключил полномасштабной войны между Сербией и Косово

Москва, , 13:10 — REGNUM Тлеющий много десятилетий и резко обострившийся в последнее время конфликт между сербами и косовскими албанцами грозит самыми серьёзными последствиями для всей Европы. Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников.

По его слом, нельзя исключать полномасштабной войны. Отправной точкой новой вспышки ненависти между сербами и косовскими албанцами, по словам аналитика, стало сделанное в Приштине косовским лидером Хашимом Тачи заявление о намерении Косова создать единое государство с Албанией и присоединить к этому новому государству южные сербские муниципалитеты, где большинство населения составляют албанцы. За этим заявлением, в контексте всего комплекса процессов на Западных Балканах, ясно виден курс Приштины и Тираны на воплощение идеи «Великой Албании», подчеркивает Пшеничников.

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Эксперт отмечает, что косовские албанцы сознательно обостряют ситуацию, создавая предлоги для «усиления защиты от сербского агрессора».

«При попустительстве США и ЕС косовары провоцируют Сербию, играя на самолюбии и национальной гордости её народа, на некие военные акции, которые стали бы оправданием для Приштины найти защиту у своей «старшей сестры» — Албании», — отмечает аналитик.

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По словам Пшеничникова, «у албанцев почти беспроигрышная ситуация».

«Подведя конфликт с Сербией к опасной черте, за которой будет просматриваться огонь войны, албанцы могут поставить Европе и всему Западу ультиматум: признайте легитимность объединения Албании и Косово. И Запад, скорее всего, спорить с этим не будет», — считает эксперт РИСИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая подразделения косовского спецназа вошли в сербские селения на севере края и взяли штурмом баррикаду, сооружённую местными жителями. Несколько десятков человек были задержаны. Власти Косово заявили, что проводилась операция по борьбе с организованной преступностью. В МИД России инцидент назвали провокацией Приштины.

Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, обострение обстановки в крае Косово спровоцировано теми, кому Балканы нужны в качестве санитарного кордона вокруг РФ. По его словам, нарушение властями Косово соглашений, в том числе о создании сообщества сербских муниципалитетов в крае, говорит о беспомощности Евросоюза. Ситуация в регионе обостряется на фоне попустительства со стороны ЕС и НАТО, добавил дипломат.

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