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Иран отверг обвинения США в атаке морских судов в Персидском заливе

Политика

Обвинения США являются вполне ожидаемыми

Тегеран, 31 мая 2019, 12:51 — REGNUM  Представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскритиковал заявление советника президента США Джона Болтона о причастности Ирана к атаке четырех судов в порту Фуджейра в ОАЭ, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам дипломата, подобные заявления, сделанные в ходе визита американского политика в ОАЭ, вполне ожидаемы. Они являются частью антииранской политики «Команды-Б», состоящей из Болтона, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и наследных принцев Саудовской Аравии и ОАЭ. Аббас Мусави отметил, что терпение, бдительность и готовность к обороне будут препятствовать осуществлению антииранских заговоров этих четырех политиков.

Раннее 12 мая в территориальных водах ОАЭ произошла атака на 4 морских торговых судна, принадлежащих Эмиратам. Джон Болтон заявил, что диверсия в ОАЭ — дело рук Ирана и его сателлитов.

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Зарубежная хроника
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