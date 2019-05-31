Национальная ассамблея Кувейта рассмотрит дело министра финансов страны

Эль-Кувейт, , 13:26 — REGNUM Оппозиционные законодатели Национальной ассамблеи Кувейта Рияд аль-Адасани и Бадер аль-Мулла вынесли на повестку дня парламентской сессии вопрос об отставке министра финансов страны Наифа аль-Хаджрафа. Исполняющий обязанности спикера Национальной ассамблеи Исса аль-Кандери заявил, что дело также будет рассмотрено премьер-министром Кувейта шейхом Джабером аль-Хамадом ас-Сабахом. Саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat отмечает, что министр финансов страны уже уведомлен о его возможной отставке.

Законодатели требуют рассмотрения пяти основных вопросов деятельности министерства финансов Кувейта, среди которых отсутствие контроля над бюджетом страны, что стало препятствием для проведения реформ, ведение неразумной инвестиционной политики и неэффективное управление фондами социального обеспечения. Кроме того, министр аль-Хаджрафа обвиняется в растрате фондов Инвестиционного управления Кувейта, что нанесло миллиардные убытки экономике страны.

В свою очередь, глава министерства финансов аль-Хаджраф заявил, что он был проинформирован о необходимости дачи разъяснений, отметив, что законодатели вправе контролировать деятельность министерств. Он также подчеркнул, что готов в полной мере сотрудничать с депутатами.