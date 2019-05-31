Эксперт усомнился в прекращении Китаем закупок нефти у Ирана из-за США

Москва, , 12:06 — REGNUM Китай, вряд ли, мог прекратить закупки иранской нефти из-за нежелания испортить отношения с США. Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков.

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Публикации на этот счёт стали появляться в мировой прессе. В частности, СМИ уверяли, что в первом квартале 2019 года КНР резко увеличила закупки иранской нефти, но потом вдруг внезапно их прекратила. Эксперт РИСИ отметил, что у него большие сомнения в истинности таких выводов, которые тиражируются западными СМИ.

«Китайцы не та нация, которая сегодня говорит одно, а завтра — другое, — подчеркнул Холодков. — Вряд ли они прекратят торговые отношения с Тегераном».

В качестве обоснования этому аналитик напомнил о недавно состоявшихся в Пекине закрытых переговорах между китайским и иранским министрами иностранных дел, что, по его словам, само по себе является весьма значимым событием. А вот американо-китайские переговоры по торгово-экономическим вопросам, напротив, были прерваны ещё в начале мая 2019 года. Все 11 встреч, проведённым меду сторонами по этому вопросу, закончились «пшиком», добавил Холодков.

«Поэтому нет никаких оснований для вывода о том, что Пекин якобы испугался Вашингтона и пошёл на уступки», — считает аналитик РИСИ.

Холодков обратил внимание, что Китай является крупнейшим импортёром нефти в мире, обогнав по этому показателю США.

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«И если он сейчас прекратит импорт иранской нефти, то придётся увеличивать её закупки у других поставщиков, например, у Саудовской Аравии. В условиях резкого сокращения поставок нефти цена на это сырьё только вырастет, и для китайской экономики это будет серьёзным ударом», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики сообщила, что Китай остановил закупки нефти у Ирана. Отмечается, что это произошло после того, как Соединённые Штаты отказались продлевать исключения на покупку нефтепродуктов из Ирана для ряда стран в обход санкций. Источник добавил, что Китай не желает давать лишний повод для обострения Соединенным Штатам на фоне торговой войны между странами.

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