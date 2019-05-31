Госдуме предложили увеличить число федеральных кандидатов в депутаты

Москва, , 11:41 — REGNUM Законопроект, предполагающий увеличение в два раза федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, внесли в нижнюю палату парламента депутаты фракции ЛДПР во главе с Алексеем Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Предлагается установить, что в общефедеральную часть федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы может быть включено не более двадцати кандидатов. Сейчас в список разрешено включать не более десяти кандидатов.

«Принятие федерального закона позволит политическим партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Государственной думы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о позициях партий по различным вопросам», — указали авторы.