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Киев намерен покинуть еще три соглашения СНГ

Политика

Содружеству хуже не будет, а Украине — возможно

Москва, 31 мая 2019, 10:28 — REGNUM  Три соглашения СНГ в сфере налогообложения может покинуть Украина. Об этом сообщил 31 мая журналистам первый заместитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Российское правительство располагает сведениями, что Киев готовится к выходу из протокола об унификации двойного налогообложения доходов и имущества, соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с налоговыми нарушениями, а также соглашения о сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями. Эти документы датированы 1992, 1999 и 2005 годами соответственно.

Приходько подчеркнул, что выход украинской стороны из этих соглашений в целом не окажет влияния на взаимодействие в этой сфере стран Содружества. При этом Киев сокращает свои возможности по многостороннему взаимодействию, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины уже вышли из множества соглашений с Россией и странами СНГ. Так, в апреле украинское правительство объявило о выходе из соглашения по стандартизации вооружения и военной техники в рамках Содружества.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина вышла из соглашения в рамках СНГ по стандартизации вооружения

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Политическая жизнь Украины
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