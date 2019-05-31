Главы России и Японии встретятся в Осаке 29 июня

Токио, , 08:56 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в Осаке 29 июня. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

Лавров пояснил, что стороны «сверили часы» по вопросам развития отношений Москвы и Токио в рамках подготовки к очередной встрече лидеров обеих стран. Эта встреча запланирована в рамках саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на открытии двусторонних переговоров в Токио глава японского МИД Таро Коно отметил «положительные сдвиги», которые наметились в последнее время в отношениях Японии и РФ. Позже японский министр анонсировал встречу рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах 11 июня.

Читайте также: Путин и Абэ подвели итоги своих первых в 2019 году переговоров

Читайте ранее в этом сюжете: РФ и Япония договорились о встрече по совместной деятельности на Курилах