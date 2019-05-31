Глава МИД Японии обсудит с Лавровым вопрос мирного договора

Токио, , 08:50 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Таро Кано намерен обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос мирного договора, сообщает 31 мая Yonhap.

«Хочу с вами поговорить прежде всего о вопросе заключения мирного договора, включая совместную деятельность на четырех северных островах», — заявил Кано на открытии двусторонних переговоров, добавив, в последнее время в отношениях Японии и России наметились «положительные сдвиги».

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания Второй мировой войны СССР и Япония не заключили мирного соглашения — камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил.

Токио претендует на четыре острова Курильской гряды, — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые по итогам войны отошли СССР. Япония считает их своими «северными территориями».

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