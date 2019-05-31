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Спецпредставителя КНДР по США казнили после саммита в Ханое — СМИ

Политика

27−28 февраля 2019 г. в Ханое проходил саммит США — КНДР

Пхеньян, 31 мая 2019, 07:24 — REGNUM  В Северной Кореи в марте 2019 г. казнили спецпредставителя Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля после того, как в Ханое неудачно завершился саммит с участием лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом сообщает южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник.

По данным источника, еще четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в переговорах, также были казнены. Собеседник издания уточнил, что дипломатов якобы приговорили к высшей мере наказания за шпионаж в пользу иностранного государства. В частности, представителей МИД КНДР заподозрили в работе на США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля 2019 г. в Ханое проходил саммит США — КНДР. На второй день саммита переговоры лидеров двух стран закончились провалом. В результате глава Белого дома США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын так и не пришли к соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова.

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