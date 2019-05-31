США будут отправлять гуманитарную помощь для Венесуэлы в Колумбию

Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Гуманитарная помощь со стороны США сторонникам американской марионетки Хуана Гуайдо, провозгласившего себя «временным президентом» Венесуэлы, теперь будет поступать в Колумбию для последующего распределения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в американских властях.

Сообщается, что американская гуманитарная помощь будет предназначаться для 1,2 миллионов венесуэльских мигрантов, которые сбежали в Колумбию. Также источник подчеркнул, что часть помощи пойдет и колумбийским беднякам. Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как законные власти Венесуэлы стали блокировать грузы из США, поступающие через колумбийскую границу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Колумбия получила $31,5 млн от Всемирного банка на помощь венесуэльским мигрантам. Средства были выданы на безвозмездной основе для финансирования организаций, занятых помощью мигрантам из Венесуэлы.

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