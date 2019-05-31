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США будут отправлять гуманитарную помощь для Венесуэлы в Колумбию

Политика

Грузы будут предназначены для венесуэльских мигрантов в Колумбии

Вашингтон, 31 мая 2019, 03:49 — REGNUM  Гуманитарная помощь со стороны США сторонникам американской марионетки Хуана Гуайдо, провозгласившего себя «временным президентом» Венесуэлы, теперь будет поступать в Колумбию для последующего распределения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в американских властях.

Сообщается, что американская гуманитарная помощь будет предназначаться для 1,2 миллионов венесуэльских мигрантов, которые сбежали в Колумбию. Также источник подчеркнул, что часть помощи пойдет и колумбийским беднякам. Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как законные власти Венесуэлы стали блокировать грузы из США, поступающие через колумбийскую границу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Колумбия получила $31,5 млн от Всемирного банка на помощь венесуэльским мигрантам. Средства были выданы на безвозмездной основе для финансирования организаций, занятых помощью мигрантам из Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Колумбия получила $31,5 млн на помощь венесуэльским мигрантам

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Политический кризис в Венесуэле
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