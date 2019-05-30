Беглов пойдёт на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Санкт-Петербург, , 23:39 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пойдёт на выборы главы города в качестве самовыдвиженцы. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает «Пятый канал».

«Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», — сказал Беглов.

По словам Беглова, он и его команда четко знают, что необходимо сделать, чтобы ликвидировать «болевые точки» в Санкт-Петербурге. Разработана соответствующая стратегия, которая позволит сделать Санкт-Петербург «открытым, комфортным, удобным, социальным».

Также Беглов пояснил, почему он всё-таки решил пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербург для меня сделал очень многое, я вырос в этом городе, я стал тем, кем я есть. И конечно, пора отдавать долги. Мы понимаем, как это нужно сделать, и мы обязательно это сделаем… Это главный мотив (решение пойти на выборы — ИА REGNUM ) — отдать долги городу, потому что я люблю этот город», — сказал Беглов.

Что касается своей предвыборной программы, то она, по словам Беглова, базируется прежде всего на создании комфортных условий жизни в Санкт-Петербурге, а также на налаживании коммуникаций и плодотворной работе с федеральным центром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Беглов на встрече с жителями Курортного района Санкт-Петербурга заявил, что он пойдет на выборы губернатора.

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