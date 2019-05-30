Четверг, 30 Мая 2019 года
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Степанакерт опроверг информацию об убийстве азербайджанского солдата

Политика

Степанакерт призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от бесперспективных шагов по искусственному обострению ситуации провокационными дезинформациями»

Степанакерт опроверг информацию об убийстве азербайджанского солдата
© Photolure
Военнослужащие армии обороны Карабаха

Степанакерт, 30 мая 2019, 19:00 — REGNUM  Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергает информацию, распространенную сегодня, 30 мая, министерством обороны Азербайджана, о том, что якобы на участке Акна (Агдам) выстрелом снайпера с армянской стороны был убит азербайджанский военнослужащий Агил Акиф оглу Омаров.

Как сообщает военное ведомство Карабаха, «передовые силы Армии обороны по всему периметру линии соприкосновения продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и, в то же время, призывают азербайджанскую сторону воздерживаться от бесперспективных шагов по искусственному обострению ситуации провокационными дезинформациями».

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Нагорно-карабахский конфликт
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