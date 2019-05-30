Четверг, 30 Мая 2019 года
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Трамп заявил, что ему нравятся сторонники Brexit — Джонсон и Фарадж

Политика

Но открыто поддерживать он их не будет

Вашингтон, 30 мая 2019, 18:00 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что он симпатизирует британским политикам Борису Джонсону и Найджелу Фараджу, которые являются ведущими сторонниками выхода Соединённого королевства из Европепйского союза. Об этом он заявил журналистам сегодня, 30 мая.

Журналисты спросили Трампа, будет ли он встречаться с Джонсоном и Фараджем во время своего визита в Великобританию.

«Они мне нравятся. Они мои друзья, но я не думал о том, чтобы их поддерживать», — ответил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании премьер-министр Тереза Мэй объявила о том, что она уходит в отставку на фоне невозможности согласовать параметры выхода Соединенного королевства из Евросоюза с евробюрократами и британским парламентом.

После ухода Мэй правящая Консервативная партия должна выбрать нового лидера, который станет премьер-министром. На эту должность претендует Борис Джонсон, который ранее был главой МИД в кабинете Мэй, но ушел из-за серьезный противоречий Brexit. Джонсон — сторонник жесткого выхода из ЕС без какого-либо соглашения.

Что касается Фараджа, то его новоиспеченная Партии независимости Великобритании (UKIP) лидировала на выборах в Европейский парламент, которые также проводились в рамках Соединенного королевства.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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