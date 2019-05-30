Глава Переславля Ярославской области опять остался без оценки

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:59 — REGNUM 30 мая 2019 года депутаты городской Думы Переславля решили ещё раз отложить голосование по отчету главы городского округа Валерия Астраханцева о деятельности администрации за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Решение было принято очень быстро — большинство народных избранников согласились с предложением депутата Сергея Шеманаева о том, что надо отложить голосование до окончания проверки по возможному конфликту интересов у депутата Владимира Корнилова. В отношении него с 27 мая 2019 года проводится проверка комиссией по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, занимающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на днях стало известно, что Владимир Корнилов уволился с поста директора муниципального учреждения, однако своего официального решения комиссия ещё не вынесла — она будет работать от 60 до 90 дней. Снова к вопросу об оценке деятельности администрации Переславля-Залесского за 2018 год городская Дума вернется в июне.

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