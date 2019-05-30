Де-факто – премьер Италии: Сальвини провел встречу с министром экономики

Рим, , 16:01 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава МВД и лидер «Лиги» Маттео Сальвини в четверг, 30 мая, провел встречу с министром экономики и финансов Джованни Триа, передает Mediaset.

На встрече обсуждалась, в частности, необходимость «разблокировки» крупных инфраструктурных проектов, а также вопрос о снижении налогов, рассказал журналистам Сальвини.

Наблюдатели отмечают, что Сальвини де-факто перешел к исполнению полномочий премьер-министра — двустороннее обсуждение подобных вопросов с участием министра внутренних дел выглядело бы довольно странным.

«Лига» выиграла выборы в Европарламент в Италии, набрав 34% и превзойдя собственный результат годичной давности на национальных выборах почти вдвое. В партии выразили готовность формально работать в прежнем составе правительства, где у нее лишь треть постов, если программа работы правительства при этом максимально приблизится к программе «Лиги».

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