Пятница, 31 Мая 2019 года
01:59:04 МСК

Токио решил выхитрить себе нужные результаты «курильского» опроса

Политика

Уважаемый профессор Кимура, не надо наводить «тень на плетень»

Токио решил выхитрить себе нужные результаты «курильского» опроса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Японские притязания на Курилы

Москва, 31 мая 2019, 01:59 — REGNUM  Опубликованные результаты опросов граждан РФ говорят о том, что число сторонников передачи Японии Курил исчезающе мало. Как в самой Японии пытаются исказить эту информацию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Профессор Хоккайдского университета Хироси Кимура заявил, что не доверяет результатам российских социологических опросов — якобы все они ангажированы и не отражают реального общественного мнения. Вероятно, разделяя мнение Кимуры, МИД Японии решил провести собственное исследование, и получил ответ гораздо более обнадеживающий для себя. Неудивительно: вопросы были сформулированы весьма специфически.

Скромно обойдя молчанием тему отъема Курил, авторы спросили граждан о «возможности компромиссного решения», и оказалось, что против «компромиссного решения» не возражают уже 41% граждан РФ. Правда, что это за решение, не раскрывалось, так, компромисс и компромисс. По-русски же такая подтасовка обозначается выражением «наводить тень на плетень», чего японскому МИДу можно было бы и не делать, а просто поинтересоваться корректно проведенными исследованиями. Например, опросом ИА REGNUM.

Читайте также: Опрос ИА REGNUM: Курилы — русская земля

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Лукавые цифры «курильского опроса» по-японски».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить