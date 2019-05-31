Токио решил выхитрить себе нужные результаты «курильского» опроса

Москва, , 01:59 — REGNUM Опубликованные результаты опросов граждан РФ говорят о том, что число сторонников передачи Японии Курил исчезающе мало. Как в самой Японии пытаются исказить эту информацию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Профессор Хоккайдского университета Хироси Кимура заявил, что не доверяет результатам российских социологических опросов — якобы все они ангажированы и не отражают реального общественного мнения. Вероятно, разделяя мнение Кимуры, МИД Японии решил провести собственное исследование, и получил ответ гораздо более обнадеживающий для себя. Неудивительно: вопросы были сформулированы весьма специфически.

Скромно обойдя молчанием тему отъема Курил, авторы спросили граждан о «возможности компромиссного решения», и оказалось, что против «компромиссного решения» не возражают уже 41% граждан РФ. Правда, что это за решение, не раскрывалось, так, компромисс и компромисс. По-русски же такая подтасовка обозначается выражением «наводить тень на плетень», чего японскому МИДу можно было бы и не делать, а просто поинтересоваться корректно проведенными исследованиями. Например, опросом ИА REGNUM.

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Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Лукавые цифры «курильского опроса» по-японски».