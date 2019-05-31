Политический инструмент против России. А казалось — это инвестиции в СМИ

Екатеринбург, , 00:54 — REGNUM Роль СМИ в формировании общественного мнения проявилась и в таком резонансном событии, как противостояние вокруг екатерингбургского храма св. Екатерины. Какие не лежащие на поверхности, но крайне интересные закладки в российском информационном поле обнаружил этот конфликт, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Как теперь совершенно очевидно, кроме собственно противостояния вокруг строительства храма, ситуация в Екатеринбурге включала в себя значительный элемент «раскачивания ситуации». В качестве подрывного СМИ, старавшегося разогреть конфликт как можно сильнее, отметился американский медиахолдинг Hearst Shkulev. А возможности его весьма велики, в его портфель входят бренды ELLE, ELLE girl, ELLE DECORATION, MAXIM, Marie Claire, «Счастливые Родители"/Parents, PSYCHOLOGIES, DEPARTURES, «Антенна-Телесемь», StarHit, «Вокруг Света», Wday.ru, Woman.ru, и это еще не всё. Совокупной аудиторией изданий в России являются не менее 1 млн человек.

Казалось бы, ничего сугубо политического в этом незатейливом букете не присутствует, и тем не менее, превратить его в политический инструмент на фоне конфликтной ситуации, оказалось несложно. Вообще, захват внимания массового читателя даже на самых простых, а зачастую и низменных темах, и удержание этого внимания — это и инструмент переформатирования мышления через приучение к определенной стилистике и лексике, и одновременно то, что можно использовать как рычаг, поворачивающий ситуацию в стране через раздувание даже самого локального беспорядка. Что же могут противопоставить российские граждане и компании, если они не желают и дальше пребывать в состоянии исключительно объекта приложения чужих усилий?

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