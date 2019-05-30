Четверг, 30 Мая 2019 года
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Переизбранный президент Нигерии приведен к присяге

Политика

По результатам выборов политик набрал 56% голосов избирателей

Абуджа, 30 мая 2019, 13:53 — REGNUM  Президент Нигерии Мухаммаду Бухари был приведен к присяге по случаю вступления во второй президентский срок. Церемония прошла 29 мая. К удивлению многих жителей страны, президент не произнес речь, передает информационное агентство Reuters.

В интересах экономии бюджетных средств церемония была скромной и прошла в городе Абуджа. Ее посетили правительственные чиновники, высшие армейские чины, а также члены правящей партии Нигерии «Всеобщий прогрессивный конгресс».

На выборах, прошедших в феврале 2019 года, 76-летний Бухари был переизбран на второй срок, несмотря на то, что во время первого четырехлетнего президентского срока он часто выезжал за границу для лечения и делал мало публичных заявлений. Бухари одержал победу, набрав 56% голосов.

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