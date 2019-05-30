Четверг, 30 Мая 2019 года
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Индийские войска обстреляли пакистанскую территорию в Кашмире

Политика

Напряженность в бывшем княжестве не спадает

Исламабад, 30 мая 2019, 13:00 — REGNUM  29 мая индийские войска обстреляли контролируемую Пакистаном территорию в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, в результате «неспровоцированного» индийского обстрела была ранена одна женщина, Сафина Биби. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, что несмотря на деэксалацию февральского конфликта в Кашмире, в результате которого ВВС Пакистана был сбит индийский истребитель, обстановка в бывшем княжестве остается напряженной. Ранее, в попытке наладить отношения между двумя странами премьер-министр Пакистана Имран Хан по телефону поздравил своего индийского коллегу Нарендру Моди с победой в парламентских выборах.

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Зарубежная хроника
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