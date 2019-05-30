Четверг, 30 Мая 2019 года
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Посольство Индии пригласило лидеров Пакистана отметить Ид-аль-Фитр

Политика

Традиционное мероприятие, вероятно, пройдет без участия руководства Пакистана

Исламабад, 30 мая 2019, 16:27 — REGNUM  Посольство Индии в Пакистане пригласило премьер-министра Имрана Хана, президента Арифа Алви и ряд высокопоставленных государственных деятелей отпраздновать Ид-аль-Фитр в стенах представительства.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, традиционное мероприятие по случаю дня разговения Ид-аль-Фитр (Ураза-Байрам), завершающего священный для мусульман месяц Рамадан, состоится в индийском посольстве 1 июня. Каждый год индийское представительство направляет приглашение лидерам Пакистана принять участие в торжестве, однако еще ни один из них на приглашение не откликнулся.

Напомним, что ранее правительство Индии приняло решение не приглашать премьер-министра Пакистана Имрана Хана на церемонию вступления в должность главы правительства Нарендры Моди. Все лидеры стран-членов СААРК, кроме премьера Пакистана, были приглашены на торжество.

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Зарубежная хроника
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