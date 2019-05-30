Минпром Индонезии: японские компании хотят увеличить инвестиции в страну

Токио, , 12:20 — REGNUM Министр промышленности (Минпром) Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что крупные японские компании, такие как Sojitz Corporation, хотят увеличить свои инвестиции в Индонезию, сообщает Antaranews.

«Sojitz Corporation хочет увеличить свои инвестиции в Индонезии. Поэтому они надеются, что переизбрание президента страны Джоко Видодо поможет обеспечить удобство инвестиций», — заявил Аирлангга Хартарто в Джакарте.

Министр также встретился с представителями совета директоров японской международной банковской и финансовой компанией Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), которые также намерены инвестировать в финансовый сектор Индонезии.

Затем Аирланга Хартарто провел переговоры с представителем федерации японских экономических организаций Кобаяси Кеном в Токио.

«Мы выражаем нашу благодарность правительству Индонезии за поддержку в ведении бизнеса в стране, в том числе в сфере инфраструктуры», — заявил Кобаяси Кен, добавив, что в настоящее время Япония занимает третье место по инвестициям в Индонезии.

Кроме того, представитель федерации японских экономических организаций договорился с министром промышленности Индонезии о более глубоком обсуждении инвестиционных возможностей в будущем.

Ранее US News определил 20 стран в качестве лучшего места для инвестиций в 2018 году. Индонезия в этом списке заняла 2-е место. Между тем, согласно отчету Всемирного банка, по легкости ведения бизнеса Индонезия занимает 73 место из 190 стран мира.

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