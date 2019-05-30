Шойгу отметил значительное развитие российско-японских отношений

Токио, , 11:36 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу надеется, что сотрудничество между Россией и Японией будет плодотворным, а военные ведомства двух стран внесут свой вклад в развитие диалога и развитие конструктивных контактов между двумя государствами. Об этом глава российского оборонного ведомства заявил сегодня, 30 мая, на переговорах с главой МИД Японии Такэси Ивая.

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Шойгу отметил, что Москва и Токио ведут активный диалог, а ключевую роль в укреплении позитивной атмосферы играют регулярные встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Уверен, — — сказал министр обороны России, —— что наши переговоры послужат дальнейшему укреплению партнёрских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества между министерствами обороны двух стран».

https://twitter.com/mod_russia/status/1133983733546127360

Сергей Шойгу поблагодарил Такэси Ивая за приглашение посетить Японию и оказанное гостеприимство. Также он назвал отрадным тот факт, что консультации глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Японии в формате «2+2» стали традиционными.

В свою очередь Такэси Ивая заявил о намерении «содействовать взаимным визитам на высшем уровне и обширным обменам между войсками, развитию диалога по вопросам безопасности, укреплять взаимопонимание и взаимодоверие».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 мая, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Японию, где примет участие в консультациях глав МИД и оборонных ведомств двух стран в формате «2+2».

Добавим, что российский министр уже ознакомился с работой боевого командования сухопутных войск Сил самообороны страны в гарнизоне в Токио, а также вместе с членами российской военной делегации возложил цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге на кладбище «Тама» в японской столице.

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