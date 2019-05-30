Экс-глава ЦРУ о выступлении Мюллера: «Крик об импичменте будет усиливаться»

Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование о предполагавшихся связях кампании Дональда Трампа с Москвой, обострит призывы к импичменту президента, полагает бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. Об этом он сообщил телеканалу MSNBC.

По его мнению, нет никаких сомнений относительно доклада Мюллера в том, что касается препятствия правосудию со стороны Трампа. Этот вопрос не закрыт, что придаст сторонникам импичмента дополнительный импульс.

«Это не просто юридический вопрос, это политический вопрос, и, очевидно, есть политические соображения. Я думаю, что крик об импичменте будет усиливаться».

Напомним, после 22 месяцев расследования Мюллер пришел к выводу, что «сговора» никогда не было, а «вмешательство» выражалось в каких-то немногочисленных сообщениях в социальных сетях, сделанных с аккаунтов, которые якобы как-то связаны с Россией.