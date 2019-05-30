МИД Пакистана: протесты в Кашмире говорят о недоверии к властям

Исламабад, , 11:04 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что акции протесты молодежи в индийском Кашмире свидетельствуют о недоверии к властям страны, сообщает 30 мая Geo TV.

Заявление было сделано во время сессии Организации стран исламского сотрудничества, посвященной проблеме штата Джамму и Кашмир.

Также глава пакистанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что премьер-министр страны Имран Хан всегда открыт к диалогу и готов встретиться со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, однако такого предложения не поступало.

Если лидеры двух стран смогут пообщаться во время какого-нибудь саммита, то это будет позитивным шагом для урегулирования многих конфликтов в регионе, добавил Куреши.

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