Четверг, 30 Мая 2019 года
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Пенс намерен обсудить с Трюдо ситуацию вокруг Huawei

Политика

А также вопросы торговли с Китаем

Вашингтон, 30 мая 2019, 03:33 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс намерен обсудить с канадским премьер-министром Джастином Трюдо ситуацию с китайским производителем коммуникационного оборудования Huawei, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации американского президента.

«Канада показала себя как близкий союзник США своим подходом к отношениям с Китаем. Поэтому не исключены переговоры о ситуации с Huawei», — заявил источник.

Также предполагается, что Пенс и Трюдо обсудят вопросы торговли с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно о предстоящей поездке вице-президента США Майка Пенса в Канаду для переговоров с главой канадского правительства Джастином Трюдо. Отмечалось, что основная цель визита — добиться скорейшей ратификации торговой сделки между США, Канадой и Мексикой.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенс приедет в Канаду для переговоров с Трюдо по торговле

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Торговая война между Китаем и США
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