Пенс намерен обсудить с Трюдо ситуацию вокруг Huawei

Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс намерен обсудить с канадским премьер-министром Джастином Трюдо ситуацию с китайским производителем коммуникационного оборудования Huawei, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации американского президента.

«Канада показала себя как близкий союзник США своим подходом к отношениям с Китаем. Поэтому не исключены переговоры о ситуации с Huawei», — заявил источник.

Также предполагается, что Пенс и Трюдо обсудят вопросы торговли с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно о предстоящей поездке вице-президента США Майка Пенса в Канаду для переговоров с главой канадского правительства Джастином Трюдо. Отмечалось, что основная цель визита — добиться скорейшей ратификации торговой сделки между США, Канадой и Мексикой.

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