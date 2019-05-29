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Болтон и Патрушев встретятся в Иерусалиме в июне — Белый дом

Политика

Будут обсуждать безопасность на Ближнем Востоке

Вашингтон, 29 мая 2019, 23:57 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует встретиться с Секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и израильским главой Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабатом в Иерусалиме. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Белого дома США.

Встреча должна состояться в июне 2019 года. Анонсировано, что на данной встрече будут обсуждаться вопросы региональной безопасности. По всей видимости, речь пойдёт о Ближнем Востоке.

«В июне советник по национальной безопасности Соединенных Штатов посол Джон Болтон, советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат и секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретятся в Иерусалиме в Израиле для обсуждения вопросов региональной безопасности», — сообщает пресс-служба Белого дома США.

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Российско-американские отношения
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