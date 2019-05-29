Спецпосланник ООН по Сирии: В Идлибе преобладают террористы

Дамаск, , 23:53 — REGNUM Подавляющее большинство территории в зоне деэскалации «Идлиб» контролируются террористами, заявил 29 мая спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, подводя итоги закрытой встречи Совбеза ООН.

«Да, несомненно, террористические группы доминируют на большей части территории Идлиба, и в Совете есть единое мнение о борьбе с терроризмом и уважения международного гуманитарного права», — сказал Педерсен.

Напомним, ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин сообщил Совету Безопасности ООН, что к маю 2019 года в зоне «Идлиб» джихадисты и боевики террористических группировок контролируют 99% территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая внешнеполитическое ведомство ЕС призвала Сирию, Россию, Иран и Турцию «обеспечить безопасность мирных жителей зоны «Идлиб» и остановить военную операцию против незаконных вооруженных формирований.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз призвал Сирию и Россию не трогать террористов в Идлибе и Хаме