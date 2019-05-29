Россия отвергла обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Вена, , 19:55 — REGNUM Российская Федерация не воспринимает всерьез обвинения со стороны США в том, что Москва якобы нарушает мораторий на проведение ядерных испытаний. Об этом сегодня, 29 мая, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава управления военной разведки министерства обороны США генерал-полковник Роберт Эшли-младший заявил, что, по мнению американских властей, Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания и активно развивает свой ядерный потенциал.

Ульянов обратил внимание, что американский генерал, выдвигая столь серьезное обвинение, использовал слово «возможно». А это сразу же напоминает ситуацию с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, когда британские власти также заявляли о том, что отравила их, «вероятно», Россия.

«В высказываниях американского генерала обращает на себя внимание слово «возможно», когда он говорит о проведении Россией ядерных испытаний малой мощности. Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей — «вероятно», «весьма вероятно». Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно», — сказал Ульянов.

Он также подчеркнул, что бросаться подобными обвинениями, когда у тебя нет четких доказательств, просто неприлично. Более того, такие «возможные» обвинения, звучащие из уст главы военной разведки, выглядят даже смешно.

«Это свидетельствует о деградации политической культуры и политической этики в американском истеблишменте», — добавил российский постпред.