Законопроект об использовании Знамени Победы внесен в Госдуму

Москва, , 16:17 — REGNUM Законопроект о Знамени Победы внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Предлагается в День Победы и в дни воинской славы, установленные законом, копии Знамени Победы наряду с государственным флагом Российской Федерации вывешивать на зданиях либо поднимать на мачтах, флагштоках во всех городах-героях, городах воинской славы, а также в воинских частях Вооруженных сил РФ, перечень которых определяется Министерством обороны.

Поправки вносятся в целях патриотического воспитания военнослужащих на героических примерах, проявленных советскими воинами при защите Родины и освобождении стран Европы от фашисткой чумы в ходе Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, отмечают авторы инициативы.