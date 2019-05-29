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Законопроект об использовании Знамени Победы внесен в Госдуму

Политика

Патриотические воспитание

Москва, 29 мая 2019, 16:17 — REGNUM  Законопроект о Знамени Победы внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Предлагается в День Победы и в дни воинской славы, установленные законом, копии Знамени Победы наряду с государственным флагом Российской Федерации вывешивать на зданиях либо поднимать на мачтах, флагштоках во всех городах-героях, городах воинской славы, а также в воинских частях Вооруженных сил РФ, перечень которых определяется Министерством обороны.

Поправки вносятся в целях патриотического воспитания военнослужащих на героических примерах, проявленных советскими воинами при защите Родины и освобождении стран Европы от фашисткой чумы в ходе Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, отмечают авторы инициативы.

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