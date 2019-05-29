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МИД Индонезии: «Миротворческие силы ООН состоят не только из мужчин»

Политика

В МИД Индонезии выразили надежду, что роль женщин в поддержании мира во всем мире больше не будет редкостью

Джакарта, 29 мая 2019, 16:00 — REGNUM  В министерстве иностранных дел Индонезии сообщили, что немало женщин из Индонезии присоединились к миротворческим силам ООН, передает Sindonews.

«Миротворческие силы ООН состоят не только из мужчин. Женщины из Индонезии присоединяются к миротворческим силам ООН, чтобы помочь в поддержании мира в различных частях света», — говорится в заявлении МИД Индонезии, опубликованном от 29 мая 2019 года через официальный аккаунт в Instragram.

В МИД Индонезии выразили надежду, что роль женщин в поддержании мира во всем мире больше не будет редкостью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия будет продолжать увеличивать число женщин-миротворцев при ООН.

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Внешняя политика Индонезии
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