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Экс-главу МИД Британии вызвали в суд из-за высказываний по Brexit

Политика

Бывший британский министр должен явиться в суд на предварительное слушание

Лондон, 29 мая 2019, 15:48 — REGNUM  Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предстанет перед судом за свои высказывания в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, сообщает 29 мая Reuters.

Отмечается, что бывший британский министр должен явиться в суд на предварительное слушание.

Джонсона обвиняют в том, что он манипулировал фактами, утверждая, что после Brexit Британия получит доступ к 350 млн фунтов в неделю, которые до этого якобы уходили в Евросоюз. Однако, как считает подавший в суд бизнесмен Маркус Болл, Лондон никогда не выплачивал ЕС 350 млн фунтов в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон — вероятный претендент на пост премьер-министра Великобритании после Терезы Мэй. Ранее он призвал подготовиться к «жесткому Brexit», поскольку Великобритания «в любом случае» выйдет из Евросоюза 31 октября — «с соглашением или без».

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Выход Великобритании из Евросоюза
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