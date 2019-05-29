Экс-главу МИД Британии вызвали в суд из-за высказываний по Brexit

Лондон, , 15:48 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предстанет перед судом за свои высказывания в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, сообщает 29 мая Reuters.

Отмечается, что бывший британский министр должен явиться в суд на предварительное слушание.

Джонсона обвиняют в том, что он манипулировал фактами, утверждая, что после Brexit Британия получит доступ к 350 млн фунтов в неделю, которые до этого якобы уходили в Евросоюз. Однако, как считает подавший в суд бизнесмен Маркус Болл, Лондон никогда не выплачивал ЕС 350 млн фунтов в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон — вероятный претендент на пост премьер-министра Великобритании после Терезы Мэй. Ранее он призвал подготовиться к «жесткому Brexit», поскольку Великобритания «в любом случае» выйдет из Евросоюза 31 октября — «с соглашением или без».