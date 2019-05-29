Госдума устанавливает общие принципы деятельности омбудсменов в регионах

Москва, , 15:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Предлагается установить единые подходы к институту омбудсмена в регионах. Устанавливается единый порядок назначения (избрания) на должность уполномоченного — региональным законом могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам. Прописывается и срок полномочий.

Определяются требования, ограничения и запреты, связанные с замещением должности омбудсмена. При этом определяется, что конституцией (уставом) субъекта РФ омбудсмену может быть предоставлено право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе госвласти субъекта РФ.

Определяется порядок подачи и рассмотрения им жалоб, предложений или заявлений.

В ходе дискуссии парламентарии отметили, что инициатива не дает новых полномочий омбудсменам, также они не увидели шагов по приданию уполномоченным большей независимости от губернатора.

«Законопроект очень рамочный», — дал общую оценку законопроекту депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).