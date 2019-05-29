В Латвии избрали нового президента

Рига, , 14:22 — REGNUM Латвийский парламент сегодня, 29 мая, избрал нового президента, которым стал кандидат от партии Национальное объединение Эгилс Левитс, получивший 61 голос депутатов. Об этом сообщает новостной портал delfi.lv.

По итогам голосования кандидат Юрис Янсонс получил 8 голосов «за» и 85 «против», и кандидат Дидзис Шмитс 23 голоса «за» и 69 «против».

По профессии Левитс — юрист и с 1980 года находится на латвийской политической сцене. В 1990 годах он уже работал в правительстве Латвии в качестве министра юстиции, а затем с 1995 по 2004 год он работал судьёй в Европейском суде по правам человека и затем в Суде Евросоюза, где его полномочия закончатся в 2024 году.

В разные годы он был послом Латвии в Германии, Швеции, Австрии и Венгрии и депутатом Сейма. Он также является председателем комиссии по конституционному праву, которая разрабатывала преамбулу к латвийской конституции. В 2018 году Левитс стал «Европейским человеком года в Латвии».

Перед выборами в интервью газете Neatkarīgā rīta avīze Левитс изложил принципы, согласно которым будет действовать в качестве главы латвийского государства, — «солидарность, принадлежность и современное государство». Он также заявил, что «латышскость» следует не навязывать, а предлагать. По его мнению, единая система школ на государственном языке очень важна для уменьшения раскола латвийского общества.