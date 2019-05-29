Глава Нижегородского УФАС перешел в федеральную службу

Нижний Новгород, , 12:30 — REGNUM Глава Нижегородского управления ФАС Михаил Теодорович покинул свой пост. Временно обязанности руководителя управления возложены на Надежду Башеву, сообщается на портале ведомства.

ИА REGNUM напоминает, Теодорович возглавил нижегородское управление в феврале 2007 года. До этого занимал посты в департаменте экономики и прогнозирования администрации Нижегородской области, с 1995 по 2001 год являлся руководителем указанного департамента.

В настоящее время Теодорович перешел на пост помощника руководителя ФАС России.

«Сейчас занимаюсь темой национальных проектов и национального плана развития конкуренции. Интересная и актуальная задача состоит в том, как увязать реализацию нацпроектов с действующими нормами и правилами», — рассказал Теодорович изданию «Коммерсантъ-Приволжье». Он добавил, что получил предложение главы ФАС России и принял его.