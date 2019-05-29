Самая высокая температура по больнице: о доходах отчитались ректоры Бурятии

Улан-Удэ, , 12:08 — REGNUM Ректоры четырех главных вузов Бурятии, вслед за чиновниками и депутатами, раскрыли свои доходы.

Самым состоятельным из них оказался руководитель Восточно-Сибирского университета технологии и управления Владимир Сактоев. За 2018 год он заработал 3 млн 862 тыс. рублей. В собственности у него два земельных участка, два дома, квартира в 102 квадрата и гараж, хотя ректор и не имеет своего автомобиля. Зато его супруга владеет легковушкой Nissan Leopard, которую, к слову, перестали выпускать в 1999 году, а также своей квартирой. Доходы супруги ректора составили почти 275 тыс. рублей.

На втором месте расположилась исполняющий обязанности ректора Восточно-Сибирского института культуры Елена Перова, чей доход составил чуть более 3,1 млн рублей. Заработок её супруга существенно скромнее — 782 тыс., но у него есть автомобиль Honda CR-V. На двоих супруги имеют в собственности квартиру в 49,6 кв. метров, а в пользовании — в 70 квадратов.

Ректор Бурятского государственного университета Николай Мошкин задекларировал чуть менее 3,1 млн рублей за прошлый год. При этом семья Мошкиных в целом оказалась наиболее богатой, поскольку жена ректора заработала немногим меньше мужа — около 3 млн рублей. Кроме того, ректор БГУ владеет различными транспортными средствами, в числе которых внедорожник Toyota Land Cruiser 100, лодка «Прогресс» и прицеп для её перевозки, в собственности у его супруги — автомобиль Toyota RAV4. При этом супруги не имеют своего жилья, имея в пользовании жилой дом в 140 квадратов и земельный участок.

Аналогичная история с исполняющим обязанности ректора Бурятской сельхозакадемии Иваном Калашниковым, у которого есть внедорожник Volkswagen Tuareg, но нет своего жилья. Вдвоем с женой они пользуются квартирой в 52 кв. метра. Доходы супруга составили 2,06 млн, а супруги — 132 тыс. рублей. Напомним, Иван Калашников руководит вузом последние шесть лет, но за все время так и не смог избавиться от приставки «и. о». Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени его может сменить постоянный ректор, которым может стать депутат регионального парламента от Компартии Галсан Дареев.

Ранее по теме: Спустя шесть лет Бурятская сельхозакадемия может обрести нового ректора

Добавим, что ранее о своих доходах отчитались в правительстве республики, где ожидаемо самым состоятельным оказался глава Алексей Цыденов. А самыми богатыми депутатами регионального парламента оказались известный в республике борец с ВИП-пенсиями единоросс Михаил Гергенов, а также представитель КПРФ Аркадий Цыбиков.

Читайте также: Глава Бурятии стал богаче на 270 тысяч рублей

А также: Разбогател в два раза, обеднел в два раза: доходы депутатов в Бурятии