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Барзани провел встречу с генеральным консулом Палестины в Эрбиле

Политика

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Эрбиль, Ирак, 29 мая 2019, 11:27 — REGNUM  Бывший президент и национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани обсудил в Эрбиле с генеральным консулом Палестины Назми Хзоури региональную политику и развитие двусторонних связей, сообщает 29 мая Kurdistan.ru.

В ходе встречи палестинский дипломат высоко оценил деятельности Барзани в создании «стабильного» Курдистана. Он отметил, что в регионе ценится культура мирного сосуществования между различными компонентами общества.

Во время встречи Барзани и Хзоури также обсудили двусторонние отношения между Палестиной и курдской автономией и приветствовали усилия по дальнейшему их укреплению.

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