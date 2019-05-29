Среда, 29 Мая 2019 года
11:26:32 МСК

Назарбаев призвал сделать пространство ЕАЭС более открытым

Политика

Первый президент Казахстана выступил за сотрудничество ЕАЭС с ШОС и Евросоюзом

Назарбаев призвал сделать пространство ЕАЭС более открытым
Флаги ЕАЭС

Нур-Султан, 29 мая 2019, 11:12 — REGNUM  Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо наладить сотрудничество с Евросоюзом и Шанхайской Организацией Сотрудничества (ШОС). Об этом 29 мая заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «Казинформ».

"Это непростые задачи, но если мы будем вместе работать, то можно продвинуть такие идеи», — считает Назарбаев.

Бывший глава Казахстана считает, что смысл евразийского пространства не в том, чтобы закрыться, а сделать его более открытым для взаимодействия. Назарбаев добавил, что китайская инициатива «Один пояс — один путь» должна способствовать развитию ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане Нурсултану Назарбаеву было присвоено звание почетного председателя совета.

Читайте также: Назарбаев: ЕАЭС должен идти по пути интеграции с Евросоюзом и ШОС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить