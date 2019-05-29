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Иски против Порошенко оспаривают «достижения» Украины — депутат Рады

Политика

Выступаешь против Порошенко — выступаешь против Украины

Иски против Порошенко оспаривают «достижения» Украины — депутат Рады
Узы

Киев, 29 мая 2019, 09:15 — REGNUM  Иски против бывшего президента Украины Петра Порошенко, поданные юристом Андреем Портновым, ставят под сомнение все достижения Украины за последние пять лет. Об этом заявил соратник Порошенко, председатель фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов 28 мая в эфире телеканала 112.ua.

«Сейчас на Украине происходит попытка реванша! Бывший соратник Януковича Андрей Портнов оспаривает в судах все достижения последних 5 лет», — считает парламентарий.

Напомним, Портнов подал в Государственное бюро расследований Украины несколько заявлений, в которых попросил проверить причастность Порошенко к ряду громких коррупционных дел. В частности, речь идёт о воровстве государственных средств на предприятии «Ленинская кузница», контроле над телеканалом «Прямой» и попытке узурпации власти с помощью провокации в районе Керченского пролива.

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