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На Петра Порошенко завели уже пятое уголовное дело

Политика

Перспектива этих дел пока туманна

Киев, 27 мая 2019, 21:09 — REGNUM  На Украине Государственное бюро расследований возбудило уже пятое уголовное дело против бывшего президента этой страны Петра Порошенко. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня бывший заместитель главы администрации свергнутого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко было возбуждено четвертое уголовное дело. В рамках этого дела Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти на Украине.

Пятое дело также было возбуждено по заявлению Портнова. В рамках пятого уголовного дела Порошенко обвиняется в незаконном завладении телеканалом «Прямой».

Напомним, ещё в 2018 году украинский политик Юлия Тимошенко заявляла, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал «Прямой» у сына свергнутого президента Януковича за $10 млн.

Стоит отметить, что Порошенко также принадлежит украинский «Пятый канал».

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Уголовные дела в отношении Петра Порошенко
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