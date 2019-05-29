Среда, 29 Мая 2019 года
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Глава МИД Франции о «химатаке» в Идлибе: «Есть косвенное доказательство»

Политика

«Пока нет никакой конкретики»

Париж, 29 мая 2019, 09:07 — REGNUM  Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция имеет «косвенное доказательство» применения химического оружия в районе Идлиб на северо-западе Сирии, сообщает Le Figaro.

«У нас есть косвенное доказательство использования химического оружия в районе Идлиб, но пока нет никакой конкретики», — заявил Жан-Ив Ле Дриан в комитете по иностранным делам Национальной Ассамблеи Франции.

«Мы осторожны, потому что считаем, что применение химического оружия должно быть точно доказано», — добавил он.

Со своей стороны, власти Сирии отрицают какую-либо причастность к применению химического оружия.

Напомним, 22 мая 2019 года представители США сообщили о «признаках» того, что режим Башара Асада в Сирии якобы осуществил «химатаку» 19 мая на северо-западе страны.

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Политическая жизнь Франции
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