Глава МИД Франции о «химатаке» в Идлибе: «Есть косвенное доказательство»

Париж, , 09:07 — REGNUM Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция имеет «косвенное доказательство» применения химического оружия в районе Идлиб на северо-западе Сирии, сообщает Le Figaro.

«У нас есть косвенное доказательство использования химического оружия в районе Идлиб, но пока нет никакой конкретики», — заявил Жан-Ив Ле Дриан в комитете по иностранным делам Национальной Ассамблеи Франции.

«Мы осторожны, потому что считаем, что применение химического оружия должно быть точно доказано», — добавил он.

Со своей стороны, власти Сирии отрицают какую-либо причастность к применению химического оружия.

Напомним, 22 мая 2019 года представители США сообщили о «признаках» того, что режим Башара Асада в Сирии якобы осуществил «химатаку» 19 мая на северо-западе страны.