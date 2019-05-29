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Председатель КНР получил верительные грамоты новых послов семи стран

Политика

В них вошли Швейцария, Колумбия, Чехия, Южная Корея, Норвегия, Швеция и Чад

Пекин, 29 мая 2019, 07:52 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин получил верительные грамоты от новых послов семи стран мира в Доме народных собраний в Пекине, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Бернардино Регаццони от Швейцарии, Луи Монславе Хойос от Колумбии, Владимир Тосик от Чехии, Джунг Ха Сунг от Южной Кореи, Сигне Брудесет от Норвегии, Хелена Сангеланд от Швеции и Майтине Джоубме от Чада вручили верительные грамоты председателю Си.

Товарищ Си поприветствовал послов в Китае и выразил наилучшие искренние пожелания им на их новой должности, а также их народам и лидерам их стран. По словам китайского лидера, Китай придает очень важное значение развитию международных обменов со всем миром и особенно в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

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Политика Китая
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