Председатель КНР получил верительные грамоты новых послов семи стран

Пекин, , 07:52 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин получил верительные грамоты от новых послов семи стран мира в Доме народных собраний в Пекине, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Бернардино Регаццони от Швейцарии, Луи Монславе Хойос от Колумбии, Владимир Тосик от Чехии, Джунг Ха Сунг от Южной Кореи, Сигне Брудесет от Норвегии, Хелена Сангеланд от Швеции и Майтине Джоубме от Чада вручили верительные грамоты председателю Си.

Товарищ Си поприветствовал послов в Китае и выразил наилучшие искренние пожелания им на их новой должности, а также их народам и лидерам их стран. По словам китайского лидера, Китай придает очень важное значение развитию международных обменов со всем миром и особенно в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

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