Назарбаев: ЕАЭС должен идти по пути интеграции с Евросоюзом и ШОС

Нур-Султан, , 07:16 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен идти по пути интеграции с Евросоюзом, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и другими организациями. Об этом 28 мая заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе первого президента республики.

28 мая во время встречи в Нур-Султане Назарбаев вручил Путину орден «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».

Президент России, в свою очередь, поблагодарил за врученную награду и выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Владимира Путина орденом имени Назарбаева. Российский лидер был удостоен государственной награды Казахстана в честь ознаменования 25-летия идеи евразийской интеграции и пятилетия подписания договора о ЕАЭС, а также за вклад в развитие отношений между двумя странами.

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