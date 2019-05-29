Претендент на пост нового главы Госсовета Татарии вошёл в топ5: праймериз

Казань, , 02:38 — REGNUM В Татарии единороссы определились с пятёркой лидеров по итогам праймериз в депутаты Госсовета РТ, которых предстоит выбрать 8 сентября 2019 года. Возглавил список действующий председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. В пятёрку вошёл и главный кандидат на кресло спикера нового созыва — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Итоги ИА REGNUM сообщили в республиканском отделении партии.

Помимо министра и действующего спикера, наибольшее число голосов на праймериз также было отдано за главу команды «Камаз-Мастер», директора некоммерческого партнерства «Камаз-Автоспорт» Владимира Чагина, создателя сети полилингвальных детских садов и школы, директора АНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити» Альбину Насырову и гендиректора ТНВ Ильшата Аминова, который уже является депутатом Госсовета. Чагин и Насырова — беспартийные.

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Напомним, предварительные выборы в республиканском отделении «Единой России» прошли 26 мая, явка составила 13,5%. На мандаты депутатов Госсовета РТ, которых предстоит выбрать в единый день голосования, претендовали 222 кандидата. Только каждый четвёртый претендент — участник праймериз является членом партии. В списке претендентов были и 15 членов регионального правительства. Мэр Казани Ильсур Метшин хоть и заявился на участие в праймериз, но покидать кресло градоначальника ради мандата не планирует. Есть данные, что готов расстаться с должностью в обмен на депутатство министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев.

«Очень много новых, интересных людей. Мы делаем вывод, что это желание нашего избирателя к обновлению и омоложению состава депутатского корпуса с сохранением той преемственности, которая позволит продолжить курс развития Татарстана и в будущем», — заявил Фарид Мухаметшин, подводя итоги праймериз.

XXX Конференция республиканского отделения «Единой России» назначена на 20 июня.