Праймериз в Госсовет Татарии: явка составила 13,5%

Казань, , 02:40 — REGNUM На предварительном голосовании для формирования списка кандидатов на выдвижение в Госсовет Татарии, выборы в который пройдут 8 сентября 2019 года и избирателям предстоит выбрать 100 человек, явка составила 13,5%. Всего приняли участие 222 кандидата, но только каждый четвёртый является членом партии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском отделении «Единой России».

По данным отделения, жалоб в ходе голосования не было. Участки на 20:00 — время закрытия 460 счётных участков — составила 398 193 человека. Активнее всего голосовали в Сабинском районе, которым уже свыше 18 лет руководит брат главы Татарии Раис Минниханов, а также в Тюлячинском и Атнинском районах. Здесь показатель явки превысил 19%. А вот в Казани, наоборот, он был невысок — 9,99%, как и в Набережных Челнах — 10,7%.

Итоговый протокол с именами кандидатов, которые будут выдвинуты на предстоящих выборах, обнародуют не позднее 28 мая.

Отчитываясь перед главой правительства, лидером партии Дмитрием Медведевым спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что «цифры радуют» и относительно 2016 года они выше и динамика хорошая.

«Дебаты проходили очень интересно. Прозвучали хорошие предложения по тем проблемам, которые есть в обществе, а также пути их решения», — сказал Мухаметшин, добавив, что «праймериз «Единой России» — это первичный экзамен на зрелость партии власти».

Депутат Госдумы РФ, зампредседателя комитета по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко отметил, что в 2020 году в республике будут проходит муниципальные выборы и те, кто не попал в список на выдвижение в Госсовет РТ, «с учётом опыта, и, возможно, совершенных ошибок, смогут вновь попробовать себя в политической борьбе».

Напомним, 8 сентября 2019 года в Татарии будут выбирать 100 депутатов Госсовета. В числе тех, кто заявился на участие в праймериз единороссов, — 15 членов правительства региона, а также министры, в том числе и министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов, которому прочат пост спикера нового созыва. Среди заявившихся — главы крупных городов Татарии, в том числе и мэр Казани Ильсур Метшин, но они уже сообщили, что менять кресло градоначальника на депутатский мандат не планируют.

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