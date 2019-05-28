Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа

Ватикан, , 22:10 — REGNUM Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.

В интервью репортеру Валентине Алазраки понтифик заявил, что готов лично высказать Трампу всё, что думает в отношении «жестокой» антимигрантской политики, «разлучения детей с их родителями» и строительства стены на границе.

«Мы уже знали одну стену в Берлине, которая принесла столько головной боли и страданий… Те, кто строит стены, в итоге становятся пленниками стен, которые они строят», — отметил Франциск.

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